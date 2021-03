Após estreia com derrota, Eduardo Ramos avalia próximos jogos pela Tuna: 'A tendência é evoluir e melhorar'

O meia Eduardo Ramos estreou pela Tuna Luso no confronto contra o Águia de Marabá. O jogo terminou com a derrota do time cruzmaltino por 3 a 2 para o Águia. Para o meia, o time deve evoluir nos próximos confrontos e finalmente chegar ao resultado positivo.

“Me senti bem. A gente sabe que toda estreia é diferente. A gente teve uma dificuldade grande no jogo pela situação dos gols sofridos rápidos e é difícil correr atrás de um placar de 3 a 0, conseguimos fazer dois gols e chance de fazer mas. Foi lado positivo do nosso meio para frente. Tem muito que melhorar na parte física e a tendência é evoluir mais nas próximas partidas e melhorar”, comentou.

A Tuna Luso enfrenta o Independente de Tucuruí no próximo sábado (6), às 9h30, no estádio do Souza, em Belém. Será a chance para se reabilitar na competição.

“É trabalhar. Se preparar para as próximas partidas. Temos muito que crescer e melhorar. Espero que na próxima semana tenhamos uma cara diferente e que possamos vencer, que é o que nos importa”, afirmou Eduardo Ramos.