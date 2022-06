Após erro em partida no Beira-Rio, CBF troca equipe do VAR de São Paulo e Palmeiras; entenda

A partida entre Botafogo e Internacional, disputada no último domingo, rendeu lances polêmicos e uma medida que afeta diretamente o jogo entre Palmeiras e São Paulo, no complemento da 13ª rodada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu mudar a equipe de comando do VAR, devido a um incidente na partida entre o time carioca e o Colorado.

Rafael Trici e Helton Nunes estavam escalados originalmente para o comando do VAR, mas alguns incidentes no jogo anterior fizeram a CBF reverter a escalação e pôr no lugar Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Vitor Carmona Metestaine. O lance questionado pela entidade aconteceu no começo da partida, quando houve a marcação de um pênalti em favor do Internacional, convertido por Edenílson.

Para a arbitragem, a bola atingiu o braço de Philipe Sampaio, mas a marcação da penalidade só ocorreu após o alerta do VAR e o jogador do Botafogo ainda foi expulso. De acordo com o comentarista do programa Central do Apito, PC Oliveira, o erro foi cometido pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio.

"Ele (Philipe Sampaio) está com um braço até numa posição esperada, a bola bate na barriga, bate no braço, mas ele não teve movimento adicional. Quando a bola bate no corpo, o jogador está com o braço muito aberto e depois bate no braço, pode ser marcado. Mas para mim já está numa posição normal, ela bate no corpo e vai no braço, para mim não foi pênalti", comenta.

A partir daí, a CBF se manifestou e disse que o lance está “sob avaliação de seus desempenhos técnicos” e resolveu mudar a dupla, escalada para o clássico paulista desta noite. Apesar da mudança no comando do VAR, Anderson Daronco, como árbitro central, e Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, como assistentes, continuam escalados.