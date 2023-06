Após eliminação do Corinthians na Libertadores, Cássio é cobrado: 'Papelão, irmão!'

Torcedores do Corinthians protestaram e cobraram o goleiro Cássio após a eliminação da equipe na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Após o jogo contra o Independiente del Valle, membros de torcidas organizadas se aproximaram da saída dos jogadores para o vestiário, expressando sua insatisfação.

Cássio, capitão e ídolo do clube, foi até os torcedores na tentativa de acalmar a situação, mas foi alvo de cobranças intensas por uma melhora no desempenho do Corinthians nesta temporada. Um torcedor chegou a dizer: "Papelão, irmão!".

VEJA MAIS

Durante uma entrevista pós-jogo, Renato Augusto também foi alvo de xingamentos, enquanto Yuri Albert e Gil ouviram gritos pedindo que deixassem o elenco. Um grupo de torcedores tentou se dirigir ao vestiário do Corinthians, mas foram impedidos por seguranças.

Cássio comentou sobre o incidente, afirmando que não houve falta de respeito por parte dos torcedores. Ele reconheceu a insatisfação da torcida com o resultado e assumiu a responsabilidade pela derrota. O goleiro ressaltou a importância de aprender com os erros e buscar vitórias nas próximas competições.

Com a eliminação na Libertadores, o Corinthians não tem mais chances de avançar às oitavas de final. Com apenas quatro pontos cinco jogos, o time agora buscará uma vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, precisará, no mínimo, empatar com o Liverpool, em casa, no dia 28.