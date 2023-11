Após discussão com Benzema, Nuno Espírito Santo é demitido do Al-Ittihad

O Al-Ittihad anunciou nesta terça-feira (7) a demissão do técnico português Nuno Espírito Santo. A saída do treinador ocorreu um dia após a derrota inesperada para o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, pela Champions League Asiática.

Nuno estava pressionado diante dos resultados ruins pelo Campeonato Saudita e do forte investimento na contratação de grandes astros do futebol. A equipe de Karim Benzema, N´Golo Kanté e Fabinho, ocupa a sexta colocação do campeonato e já acumula cinco rodadas sem vencer.

De acordo com o portal espanhol “Relevo”, Benzema, que é a grande estrela do time, discutiu asperamente com o português no vestiário após a última partida, e os dois, inclusive, teriam trocado insultos, fato que também pesou para a demissão do treinador.

O comandante português, que já passou por clubes como Tottenham, Porto e Wolverhampton, se despede da equipe com 12 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 21 jogos na atual temporada. Nuno Espírito Santo levou o Al-Ittihad à conquista do Campeonato Saudita na última temporada, o que consagrou o time como representante do país sede do próximo Mundial de Clubes, se tornando um possível adversário do campeão da Libertadores, Fluminense.

De acordo com a imprensa saudita, Zinedine Zidane seria o grande sonho da equipe para o cargo de treinador. A boa relação dele com seu compatriota Benzema, com quem foi vitorioso no Real Madrid, é um trunfo. Outro nome especulado é Laurent Blanc, ex-PSG e Lyon.