Conflito entre Romarinho e Benzema ameaça estabilidade de clube na Arábia Saudita

Turbulências internas agitam o cenário do Al-Ittihad, clube de futebol da Arábia Saudita, conforme um desentendimento entre o brasileiro Romarinho e o astro francês Karim Benzema ameaçam a estabilidade da equipe. A situação teve início quando a braçadeira de capitão, antes pertencente a Benzema, foi transferida para Romarinho, ex-Corinthians.

O histórico de tensões entre Benzema e jogadores brasileiros parece ressurgir após problemas vivenciados no Real Madrid antes da conquista da Liga dos Campeões. Desta vez, o centroavante francês se vê em rota de colisão com o técnico Nuno Espírito Santo, em razão da decisão de transferir a braçadeira de capitão para o jogador brasileiro.

Segundo relatos do jornal saudita Al-Sharq Al-Awsat, Benzema expressou sua insatisfação diretamente à direção do clube, chegando até a ameaçar deixar a equipe. A atitude do jogador aprofundou o clima de discordância com o treinador português.

O periódico menciona que tanto Benzema quanto Romarinho procuraram a diretoria para externar suas perspectivas sobre o caso, o que teria exacerbado a tensão no ambiente interno do clube. Espírito Santo, por sua vez, teria comunicado aos dirigentes que a contratação de Benzema não foi de sua autoria, e que o jogador não se encaixa em sua estratégia tática, o que teria também sido discutido com o próprio atleta. Romarinho, ícone e campeão em diversas ocasiões pelo Al-Ittihad, foi eleito o novo capitão.

Vale mencionar que Ahmed Sharahili é a segunda opção de capitão do time, mas Benzema, como principal contratação da equipe, tem o desejo de assumir a liderança. No entanto, essa aspiração esbarra em outros jogadores de renome que ocupam a posição de capitão em outros clubes sauditas, como Cristiano Ronaldo no Al-Nassr e Roberto Firmino no Al-Ahly.

De acordo com o Al-Sharq Al-Awsat, Nuno Espírito Santo considerou que a transferência da braçadeira de capitão para Romarinho era justificável, o que gerou insatisfação por parte de Benzema. O confronto de perspectivas teria resultado na ausência do francês nos treinamentos de terça-feira.

Em uma tentativa de acalmar os ânimos e oferecer uma imagem de normalidade, o Al-Ittihad divulgou imagens nas redes sociais retratando Benzema de maneira descontraída, interagindo com companheiros e relaxando em um ambiente de massagem. Similarmente, o técnico Nuno Espírito Santo foi capturado em fotos descontraídas e um vídeo, no qual ambos conversam, foi publicado para apaziguar as especulações.

Enquanto isso, outras notícias repercutem no clube. A contratação do português Jota, proveniente do Celtic, gerou descontentamento entre a torcida, que não o vê como um "ídolo internacional". O jogador de 24 anos já enfrenta rumores de um possível empréstimo, o que acrescenta uma camada de incerteza ao cenário tumultuado do Al-Ittihad.