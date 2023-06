Liga da Arábia Saudita anuncia contratações de peso: veja jogadores contratados e alvos no mercado

A liga de futebol da Arábia Saudita está prestes a receber uma enxurrada de grandes nomes do futebol mundial a partir da próxima temporada, sendo Cristiano Ronaldo o pioneiro nesse movimento. Benzema, Kanté e o goleiro Mendy são alguns dos jogadores que já foram anunciados, mas espera-se que outros sigam o mesmo caminho. Confira abaixo a lista das contratações já confirmadas e os alvos dos clubes sauditas no momento.

A injeção bilionária de um fundo de investimentos do governo chegou aos quatro clubes mais populares do país. O atual campeão Al-Ittihad, o Al-Nassr, onde atua Cristiano Ronaldo, o Al-Hilal e o Al-Ahli, que estava na Segunda Divisão, são as únicas equipes com poder financeiro para seduzir astros europeus.

O objetivo do governo saudita é contratar jogadores que ainda estejam em alta no futebol e evitar veteranos em fim de carreira. Estima-se que os quatro clubes disponham de US$ 1 bilhão (R$ 4,75 bilhões) para investir em contratações, seja para negociar salários exorbitantes, seja para cobrir as transferências.

Al-Nassr

Contratados:

- Cristiano Ronaldo, que já faz parte do clube desde o início deste ano.

Alvos:

- Brozovic, meio-campista da Inter de Milão.

- Zaha, atacante do Crystal Palace.

- Ziyech, atacante do Chelsea.

- Seko Fofana, meio-campista do Lens.

- Saúl, meio-campista do Atlético de Madrid.

Al-Hilal

Contratados:

- Rúben Neves, meio-campista ex-Wolverhampton, por € 55 milhões de euros (R$ 290 milhões).

- Koulibaly, zagueiro ex-Chelsea, por € 23 milhões (R$ 121 milhões).

Alvos:

- Neymar, atacante do PSG.

- Verratti, meio-campista do PSG.

- Salah, atacante do Liverpool.

- Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City.

Al-Ittihad

Contratados:

- Benzema, atacante ex-Real Madrid, sem custos de transferência e com salário anual de € 100 milhões (R$ 528 milhões).

- Kanté, meio-campista ex-Chelsea, sem custos de transferência e com salário anual de € 100 milhões (R$ 528 milhões).

Alvos:

- Son, atacante do Tottenham.

- Sergio Ramos, zagueiro ex-PSG.

Al-Ahli

Contratados:

- Mendy, goleiro ex-Chelsea, por € 18 milhões (R$ 95 milhões).

Alvos:

- Firmino, atacante ex-Liverpool.

- Kessié, meio-campista do Barcelona.

- Mahrez, atacante do Manchester City.

- Lobotka, volante do Napoli.

- Sergio Ramos, zagueiro ex-PSG.