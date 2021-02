Após desmanche, Bragantino testa novo time em jogo amistoso

O Bragantino estreia no Campeonato Paraense no dia 28 contra o Carajás. O jogo está marcado para ás 9h30, entretanto, o local ainda não está definido pela federação.

Até o dia do jogo o Tubarão segue na marcha de treinos, se preparando para realizar um bom jogo diante do Pica-Pau.

Neste ritmo de trabalho o tricolor da cidade da marujada programou para sábado (20) jogo amistoso contra a seleção de Maracanã, no campo do Murilo, a partir das 16h.

O técnico Cacaio vai testar a equipe que vem treinando como titular. O Bragantino teve uma reformulação o elenco com saída de vários jogadores e chegada de outros.

Sábado (20) o clube lança o novo manto que será usado no Parazão de 2021.

Sub-20

Já o time sub-20 sob comando do técnico Ivan Almeida começou a preparação visando a participação na Copa do Brasil Sub-20 onde o Bragantino é único representante do Pará no evento marcado para o mês de março.