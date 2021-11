Após derrota por WO, Vênus desiste do Parazão Feminino 2021

A equipe do Vênus, de Abaetetuba, desistiu de participar do Campeonato Paraense Feminino de 2021. O clube não havia entrado em campo na última quarta-feira (10), contra o Pedreira e, por conta disso, foi punido com W.O.

Segundo o diretor de futebol feminino da equipe, Ricardo Simões, o clube não conseguiu cadastrar as atletas no tempo determinado antes da primeira partida. “Infelizmente não conseguimos realizar as inscrições a tempo e por esse motivo nós não vamos participar da competição”, contou o diretor.

De acordo com o regulamento da competição disponível no site da Federação Paraense de Futebol (FPF), por conta disso o Vênus deveria ser eliminado da competição. Veja:

Art. 19 – A equipe que deixar de comparecer ao jogo programado de acordo com a tabela da competição estará automaticamente eliminada e ficará impedida de participar dos dois próximos anos na referida categoria.

Segundo Ricardo, a equipe pretende recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). A reportagem entrou em contato com a FPF, mas até o momento não obteve resposta.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Caio Maia, repórter do núcleo de esportes)