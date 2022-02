Após derrota no Parazão, Paragominas anuncia saídas de treinador e meia

O Paragominas anunciou que o técnico Marcinho Guerreiro e o meia Tedy Love não fazem mais parte do clube. Segundo a diretoria do Jacaré, ambas as saídas ocorreram em comum com a diretoria do clube. A informação foi divulgada neste domingo (13) por meio das redes sociais.

Na nota, o Paragominas deseja sucesso aos profissionais. No comunicado, o clube ainda reforçou que a passagem de Marcinho pelo Jacaré foi "importante em vários aspecos". Veja:

As demissões ocorreram no dia seguinte à derrota para o Independente de Tucuruí, pela quinta rodada do Parazão. No momento, o Jacaré possui quatro pontos e está na terceira colocação do Grupo A do Estadual.

Marcinho Guerreiro chegou ao Paragominas em novembro do ano passado e comandou o clube em cinco partidas desde então, todas pelo Campeonato Paraense. Neste período, o treinador acumulou uma vitória, um empate e três derrotas.

Assim como Marcinho, Tedy Love chegou ao Jacaré no início da tempodada e atuou em quatro partidas pelo clube, todas como titular. No entanto, o jogador não marcou gols e nem deu assistências com a camisa do Paragominas.

O Jacaré volta a campo pelo Parazão 2022 na quinta-feira (17), quando enfrenta o Caeté. A partida está marcada para ocorrer às 15h30, no estádio Diogão, em Bragança.