Após derrota do Palmeiras, Marcos elogia elenco, mas alerta: 'Paramos no tempo'

O Palmeiras perdeu, neste domingo (12), para o Flamengo por 3 a 1. Após a partida, o ex-goleiro Marcos, ídolo da torcida alviverde, demonstrou sua indignação com o resultado, afirmando que, apesar do elenco competitivo, o time não consegue bater de frente com os principais adversários do Brasil.

- Nosso elenco é vitorioso, competitivo, esforçado, mas paramos no tempo, tecnicamente estamos ficando bem pra trás de Flamengo e Galo, o que fazer? Sei lá, mais tamo muito previsível e aí fica difícil! Por hoje, parabéns ao Flamengo!

Para a temporada, a diretoria do Verdão optou por realizar poucas contratações. A decisão é muito criticada por torcedores que entendem que o clube precisa de reforços para disputar títulos importantes.

A próxima partida do Palmeiras será no sábado (18), contra a Chapecoense, às 17h (horário de Brasília).