Após deixar o Vasco, Ribamar entra na Justiça contra o clube por quase R$ 1,5 milhão

O Vasco tem mais uma dívida para lidar. Desta vez é Ribamar, atacante que deixou o clube no final do ano passado, quem reivindica valores do clube que chegam a quase R$ 1,5 milhão. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Ge".

Jogador do Cruz-Maltino nos anos de 2019 e 2020, o atacante não entrou em acordo para permanecer até o fim do Campeonato Brasileiro, neste fevereiro de 2021. Ele alega atrasos nos vencimentos e outros encargos.

-> Confira a classificação do Campeonato BrasileiroDe fato, o Vasco deve, mesmo para o elenco atual, as folhas de dezembro, o 13º salário e a folha de janeiro. Pelo acordo interno, era para ter sido pago no último dia 20, o que não ocorreu.

Ribamar disputou 64 jogos pelo Vasco. Marcou oito gols.