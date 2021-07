Após deixar o Remo, rescisão de atacante é protocolada na CBF

O atacante Edson Cariús, de 32 anos, deixou o Remo na semana passada e acertou com o Ferroviário-CE para o restante da Série C do Brasilerão. A rescisão contratual com o Remo foi protocolada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e divulgada no Boletim Informativo Diário (BID) ontem.

Edson Cairús pertence ao Fortaleza-CE e chegou ao Remo como uma das principais contratações para a temporada 2021, porém o jogador não conseguiu render o esperado. Com o Remo em um momento difícil na Série B do Brasileiro, o jogador e sua família foram ameaçados e o atacante pediu para deixar o clube azulino.

Com a camisa do Leão Azul o atacante atuou em 19 partidas, a maioria delas entrando no segundo tempo e marcou apenas dois gols.