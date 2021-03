VÍDEO: Após conquistar o bi da Copa do Brasil, Rony agradece ao torcedor paraense pelo apoio

O atacante paraense Rony, do Palmeiras, que conquistou no último final de semana o bicampeonato da Copa do Brasil, vive um momento mágico na carreira. O atleta, cria da base do Remo e natural da cidade de Magalhães Barata (PA), agradeceu ao povo paraense pela torcida e o carinho.

Em vídeo enviado ao OLiberal, o atleta afirmou que leva o povo paraense no peito e que está feliz pelo momento.

ASSISTA

“Povo do Pará, passando para agradecer à torcida de domingo. É uma satisfação imensa estar representando vocês no meu trabalho e levar o povo paraense comigo. Obrigado pelo carinho”, disse.

Aos 25 anos Rony conquistou dois títulos da Copa do Brasil (Athlético Paranaense e Palmeiras), Copa Sul-Americana (Athéltico Paranaense) e uma Libertadores pelo Verdão.