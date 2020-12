Após condenação em segunda instância, Santos manterá suspensão de contrato com Robinho

O Santos manterá a suspensão de contrato de Robinho, condenado em segunda instância pela Corte Italiana por crime de violência sexual, nesta quinta-feira (10). O Peixe aguardará a definição do caso, que será levado a Corte de Apelação, espécie de Supremo Tribunal Federal na Itália, para tomar a decisão final quanto ao futuro do atleta no clube.

Robinho acertou o seu retorno com o Peixe no dia 10 de outubro, com contrato até fevereiro de 2021, recebendo salário de apenas R$ 1.500 mensais. Porém, seis dias após o anúncio da volta do jogador, o vínculo dele com o Alvinegro foi suspenso devido a repercussão negativa junto a torcida e principalmente patrocinadores, que ameaçaram romper os seus contratos com o Santos, caso o atacante permanecesse.

Robinho e o seu amigo Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão em 2017, por um crime contra uma jovem albanesa, na época com 23 anos, em 2013. O jogador, Falco e um grupo de mais cinco homens teriam praticado sexo sem consentimento com a vitima - os outros envolvidos estão respondendo um processo a parte, já que deixaram a Itália durante o curso das investigações.

Em 2014, Robinho, em depoimento à justiça italiana, admito ter mantido relação sexual oral com a jovem, mas de forma consensual. Contudo, a versão do jogador é contradita em um trechos do processo obtidos em outubro pelo site "GE" onde transcrições de escutas telefônicas obtidas legalmente na apuração dos fatos o jogador afirma que a vitima estava tão bêbada que não se lembraria do ocorrido. ​

Como o processo ainda tramita em julgado, Robinho ainda não é condenado de forma definitiva, mas a defesa do atleta terá apenas mais uma instância para provar a inocência do ex-santista.