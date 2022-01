Após comentário antivacina de Pato, Rizek relembra falha na carreira do atacante diante de Dida

O atacante Alexandre Pato fez um comentário nesta terça-feira chamando a vacina contra a Covid-19 de 'picada experimental' em post que elogiava Novak Djocovic. A fala teve forte repercussão nas redes sociais, incluindo o jornalista André Rizek, que tuitou uma mensagem sobre o tema.

Rizek destacou o termo 'experimental' dito por Pato para classificar a forma como o atacante decidiu bater um pênalti, com cavadinha, diante de Dida, que fez a defesa com facilidade, classificando o Grêmio para a próxima fase diante do Corinthians na Copa do Brasil de 2013.

"Vejo aqui no twitter que, lá na outra rede social (Instagram), o Alexandre Pato elogiou Djokovic por "não se submeter à picada experimental". Bem... diria que experimental, mesmo, é bater pênalti com cavadinha contra o Dida. Jamais um órgão sério de saúde autorizaria um pênalti daqueles", disse.

Lembrando que nenhuma vacinação contra a Covid-19 no Brasil e no mundo é considerado 'experimental' pelos órgãos de saúde responsáveis. Em documento divulgado em setembro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explica que todos os imunizantes passaram pelas verificações exigidas.

"Todas as vacinas em uso no Brasil tiveram condução de estudo de fase três de pesquisa clínica e já encerraram esta etapa", disse o comunicado.