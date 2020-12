Após clássico mineiro, árbitro paraense é xingado por dirigente: 'Vagabundo, ladrão, safado!'

O clássico das entre América-MG x Cruzeiro-MG, pela Série B, que terminou com a vitória da Raposa por 2 a 1, teve um capítulo fora de campo envolvendo mais uma vez a arbitragem paraense. Na saída para o vestiário o árbitro Dewson Fernando Freitas foi xingado por dois conselheiros do América-MG.

LEIA MAIS

VÍDEO: Em fala polêmica, técnico Felipão critica arbitragem paraense; dirigente da FPF responde



O dirigente do Coelho Anderson Raciclan foi para cima de Dewson em uma área restrita do estádio Independência e foi contido por seguranças e gritou: “Vagabundo, ladrão, safado! Isso não vai ficar assim. Seu juiz de várzea! Você tem que tomar uns tapas”, proferiu, Raciclan.

ASSISTA

Além de ser xingado, Dewson foi acusado por outro conselheiro do Mecão, Marco Antônio Batista, de ter beneficiado o Cruzeiro. Na súmula, o árbitro relatou o ocorrido.

“Relato que o senhor Marco Antônio Batista, também conselheiro da equipe do América, me ofendeu gritando as seguintes palavras: ‘Veio para fazer o resultado e livrar o Cruzeiro, seus bando de ladrões e safados’”, escreveu, Dewson.

O árbitro foi alvo da fúria dos dirigentes do América após não ter marcado uma penalidade à favor do Coelho e minutos depois ter assinalado um penal para o Cruzeiro, após um choque entre o defensor do América e o atacante cruzeirense. O técnico Lisca, do Mecão, se irritou com a marcação do tiro livre, reclamou com o quarto árbitro e assistente e acabou sendo expulso.

FPF

A equipe de OLiberal conversou com Lúcio Ipojucan, presidente da comissão de arbitragem da Federação Paraense de Futebol, que lamentou o caso.

“Infelizmente são fatos lamentáveis, os dirigentes não podem se comportar dessa maneira, pois nada justifica a violência, os árbitros são passivos de erros”, comentou.