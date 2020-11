VÍDEO: Em fala polêmica, técnico Felipão critica arbitragem paraense; dirigente da FPF responde

Após a derrota de ontem (27) do Cruzeiro-MG, dentro de casa, por 2 a 1 para o Confiança-SE na Série B, o técnico da Raposa, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Luiz Felipe Scolari fez comentários polêmicos acerca da arbitragem paraense que comandou a partida. Inclusive, Felipão questionou o fato dos oficiais serem do Estado do Pará.

"Eu queria saber como a CBF faz essa escala de árbitros. Vai jogar um time lá de Sergipe e vem gente do Pará para apitar? O pênalti poderia ter sido dado pelo árbitro, que estava a cinco metros do lance e ele mandou seguir a jogada. A menina [a assistente Bárbara] que estava a 20m, deu o pênalti", disparou.

O quarteto de arbitragem da partida foi formado pelo árbitro Andrey da Silva E Silva, os assistentes Bárbara Roberta da Costa Loiola e Luis Diego Nascimento Lopes, além do quarto árbitro mineiro Gabriel Murta Barbosa Maciel.

ASSISTA AO COMENTÁRIO (a partir do minuto 5:50)

RESPOSTA

A equipe de esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente da comissão de arbitragem da Federação Paraense de Futebol, Lúcio Ipojucan, para dar uma oportunidade de resposta. O dirigente apenas respondeu: "Nada a comentar, apenas lamentar o pensamento preconceituoso", afirmou.

A reportagem também solicitou uma nota sobre o tema à Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF), mas, até o momento, não obteve resposta.