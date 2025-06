Após cargo de vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul nomeia CEO para FPF; saiba quem é

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, informou ao O Liberal, que não irá se afastar do cargo e que irá acumular funções com o administrativo da vice-presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a FPF ganhará um CEO e o escolhido foi José Ângelo Miranda, atual diretor financeiro da instituição.

“Quando se trabalha com essa perspectiva mais estratégica é necessário ter um braço operacional dentro da FPF, que seja mais alinhado [com ideias] e agora teremos um CEO na FPF. Ele nada mais é que um presidente-executivo, que trata dos assuntos operacionais, questões financeiras, administrativas, gestão pessoal, integração entre as diretorias, permitindo com que o presidente da FPF trabalhe de uma forma mais estratégica e isso faz todo o sentido, com o cargo que eu ocupo. E é dessa forma que desenhamos a nova governança na FPF”, disse.

José Ângelo Miranda

Ricardo Gluck Paul citou que José Ângelo Miranda vai assumir o cargo e que possui o perfil para tocar o administrativo da FPF, além de informar que não irá se ausentar totalmente do Estado, mesmo com o cargo de vice da CBF.

“O CEO será o José Ângelo Miranda, que hoje ocupa o cargo de diretor financeiro da FPF. Ele já foi vice-presidente da FPF, e secretário da SEEL e goza da confiança, da nossa equipe interna e dos processos e tem o perfil de tocar essa questão administrativa na FPF. Teremos essa ponte agora entre Rio de Janeiro e Belém, mas não quer dizer que estarei ausente do Estado. Terão semanas que estarei na FPF”, falou.

José Ângelo Miranda será o CEO da FPF (Fernando Araújo - Arquivo O Liberal)

Conquistas na FPF

O mandatário da FPF afirmou que, 3 anos de gestão, a FPF obteve conquistas importantes em várias áreas e que isso possibilitou que chegasse à CBF. Para Gluck Paul, alguns aspectos fizeram com que o Estado do Pará tornasse uma liderança dentro da CBF e que, na gestão do novo presidente da CBF, Samir Xaud, o Norte será protagonista.

“A nossa recente história na FPF, que vai completar em julho 3 anos de gestão, conquistou importantes marcos, na minha visão, de evolução no futebol, tanto como base, quantidade de competições, futebol profissional e feminino que colocaram o Pará em uma liderança nacional. É respeitada à nível nacional e trouxe o Estado do Pará para conversas, debates e é muito importante ter esse espaço que ocupamos e essa vice-presidência (da CBF), em uma situação extraordinária, temos um presidente e dois vices do Norte e isso pode trazer ainda mais avanço no Estado”, finalizou.