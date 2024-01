Após cancelar aposentadoria, Jô revela ansiedade por volta aos gramados pelo Amazonas

O atacante Jô, de 36 anos, é o mais recente reforço do Amazonas e já se encontra em Recife, onde o atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro está realizando a pré-temporada no CT do Retrô. Apesar de ter anunciado sua aposentadoria do futebol em fevereiro de 2023, Jô optou por retornar aos gramados e demonstrou empolgação em vestir a camisa da equipe da Onça-pintada.

"Pela ascensão que o Amazonas vem mostrando, a expectativa é que continuemos fazendo um bom trabalho. Não só eu, mas toda a equipe - diretoria, comissão técnica e jogadores - queremos continuar fazendo história. Estou muito feliz e com uma expectativa muito grande de poder dar o meu melhor. Estou bem ansioso, pareço até um menino começando a carreira."

A última vez que Jô entrou em campo foi em 2022, quando jogava pelo Ceará. Ele disputou 11 partidas e marcou dois gols. Naquela temporada, o clube foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. Após sua passagem pelo time cearense, Jô assinou com o Al-Jabalain, da Arábia Saudita, porém, não chegou a atuar.

VEJA MAIS



Em novembro de 2023, o atacante foi anunciado pelo "Existente Futebol e Samba", uma equipe da zona norte de São Paulo, que participa de torneios de várzea.

Revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Manchester City, Jô conquistou a Libertadores (2013) e a Copa do Brasil (2014) pelo Atlético-MG, os campeonatos brasileiro (2005 e 2017) e paulista (2003 e 2017) pelo Corinthians, além da Copa das Confederações (2013) com a Seleção Brasileira.

Nesta temporada, o Amazonas estreará na Série B do Brasileiro. O clube também fará sua estreia na Copa do Brasil. Com um calendário intenso, Jô ressaltou que decidiu assinar contrato com o time amazonense devido ao projeto ambicioso do clube em buscar o acesso à Série A em 2024.

"A diretoria me apresentou um projeto audacioso e ambicioso. Nós, jogadores profissionais, somos movidos a desafios, e pelo que acompanho, o Amazonas é um clube em ascensão que tem gana, vontade de vencer e de crescer. Então, esse projeto me agradou muito e me fez, de fato, pensar em retomar minha carreira", encerra.