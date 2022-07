Ex-amante de Jô rebate ex-mulher do atacante: ''Vergonha é ficar num casamento por dinheiro'

A polêmica envolvendo o atacante Jô, que deixou o Corinthians, continua. A ex-amante do jogador, Maiára Quiderolly, acusou a ex-mulher do atleta, Cláudia Santos, de ficar com o jogador por dinheiro e chamou o casamento que eles tinham de fracassado:

Sempre corri atrás das coisas para mim, que dirá para o meu filho. Não estou me lamentando ou reclamando aqui. Eu mostro a realidade que milhares de brasileiras, mães solo, passam. Eu não tenho vergonha de fazer o que for preciso para dar o melhor para o meu filho. Vergonha para mim é ficar em um casamento fracassado por dinheiro. Eu tenho disposição de correr atrás do meu. Vergonha para mim é passar para os outros uma vida que eu não vivo. Eu passo aqui a vida que eu vivo", disse Maiára.

O comentários de Maiára veio após uma provocação de Cláudia: "Quero te fazer uma pergunta. Você vai ficar no muro das lamentações ou você vai voltar para o interior?", questionou Claudia, referindo-se à cidade natal de Maiára, no interior de São Paulo.