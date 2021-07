Jô empata com Sócrates na vice-artilharia do Corinthians no Brasileirão

Ao abrir o placar para o Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quinta-feira (8), pela décima rodada do Brasileirão, o atacante Jô se tornou o segundo maior artilheiro do clube na competição, empatado com o ídolo corintiano Sócrates.

O líder é Marelonho Carioca, com 52 gols.

Foi o 41º tento anotado pelo centroavante na competição nacional e 59º do camisa 77 com a camisa alvinegra. Ele já é o atleta que mais foi às redes pelo Time no Povo na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas semanas, Jô tem quebrado diversos recordes. Ao marcar na vitória contra o Sport, há duas semanas, ele se tornou o artilheiro do Corinthians no Século XXI. Já no último sábado (3) ao ir às redes no empate em 1 a 1 contra o Internacional, igualou Romero na artilharia da Neo Química Arena.

Na sua terceira passagem pelo Timão, o atacante também tem a marca de ser o atleta mais novo a marcar pelo clube, em 2003, quando tinha 16 anos, três meses e 29 dias.