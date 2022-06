Após cancelamento da eleição, FPF renomeia comissão eleitoral e uma assembleia geral deve ocorrer

A eleição na Federação Paraense de Futebol segue sem ter uma resposta. Após ter o edital publicado pela comissão eleitoral da FPF, a eleição foi adiada pela quarta vez, após a Tribunal de Justiça-PA, informar que é necessário atender ao pleito de 2021, com ligas e clubes, profissionais ou não, na lista de votantes. Nesta semana, a presidente interina da FPG, Graciete Maués, revogou a comissão eleitoral e em seguida, uma nova portaria foi feita nomeando os mesmos advogados para a elaboração de um novo edital.

A comissão continua com Marcelo Liendro da Silva Amaral como presidente, Jaciel de Moraes Papaléo Paes como vice-presidente e Iago Felipe Xavier Simões, sendo o secretário. Eles terão a responsabilidade de conduzir a eleição da FPF, que deveria ter ocorrido em dezembro de 2021. Uma Assembleia Geral será realizada nos próximos dias, convocando clubes e ligas para debater esse possível novo colégio eleitoral, já que 127 clubes e ligas teriam direito a voto, porém, 48 foram retiradas, sem justificativa da FPF, segundo o Ministério Público-PA.

Duas chapas estão aptas a disputar a eleição da FPF, uma encabeçada por Ricardo Gluck Paul, ex-presidente do Paysandu e outra por Paulo Romano, que já foi voce-presidente da FPF.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a presidente da FPF, Graciete Maués e com o presidente da comissão eleitoral da FPF, para saber prazos, possíveis data da eleição e se serão recolocados no pleito ligas e clubes, mas até o momento não tivemos respostas.