Após bater maior audiência desde 2004, SBT volta a exibir Libertadores nesta quarta

O SBT volta a transmitir a principal competição da América nesta quarta-feira. A Copa Libertadores 2021 começa para o Grêmio e a partida inicial contra o Ayacucho, do Peru, será exibida às 21h15, e será disputada em Porto Alegre. Após um primeiro ano de sucesso na audiência, a emissora terá nova oportunidade para se consolidar com a casa da Libertadores na TV aberta.

+ Veja a tabela da competição e os jogos das fases iniciais

O jogo será narrado por Téo José e os comentários são de Mauro Beting e Cicinho. A transmissão na quarta-feira foi um pedido da Conmebol, pois, como os jogadores do Grêmio disputaram a final da Copa do Brasil nesse domingo, não haveria um tempo hábil de descanso para uma partida na terça-feira. Na próxima semana, o jogo da Libertadores volta a ser transmitido as terças-feiras.

AUDIÊNCIA RECORDE EM 2020A emissora marcou 25 pontos de média com picos de 32 durante a partida decisiva entre Palmeiras e Santos, vencida por 1 a 0 pelo Aviverde. A Globo teve 11 pontos no mesmo horário do jogo. Em 2004, o SBT alcançou 31 pontos com a exibição de um filme da saga "Harry Potter". Desde então, o resultado da partida deste sábado é o mais próximo do recorde daquele ano.

Vale lembrar que a Globo se desfez da Libertadores no começo de 2020 após altas pedidas da Conmebol pelos direitos de exibição. Agora no canal Silvio Santos, apenas a final entre os times brasileiros chegou perto do que era a audiência da Globo. Em alguns jogos, o SBT chegou a ficar bem distante da liderança, assumindo inclusive a terceira posição no Ibope.