Após ataques homofóbicos, Gil do Vigor se torna diretor do Sport Club do Recife; veja mais

Em maio de 2021, o economista e ex-BBB Gil do Vigor sofreu ataques homofóbicos, proferidos por um então conselheiro do Sport Club, seu clube do coração. Sete meses depois, ele se tornou diretor do clube, ao participar da chapa vencedora das eleições disputadas neste mês de dezembro.

Gil, de 31 anos, será o novo diretor de inclusão e diversidade do time pernambucano. Ele é integrante da chapa "Sport do Futuru", encabeçada pelo atual presidente, Yuri Romão, reeleito para o biênio de 2023-2024, com 96,5% dos votos.

“Deu certo! Com mais de 96% dos votos. Me sinto honrado demais e vamos trabalhar”, celebrou Gil nas redes sociais.

Ataques homofóbicos

Na época dos ataques, um áudio enviado em grupos de Whatsapp ganhou ampla repercussão nacional, atribuídas a Flávio Koury, então conselheiro do clube. Na mensagem de voz, ele se mostra revoltado pela clássica coreografia do economista, encenada na Ilha do Retiro.

Gil torce para o Sport e foi convidado pelo clube, logo após a saída do programa Big Brother Brasil, a conhecer o estádio e a loja do clube. Lá ele fez fotos, deu entrevistas e fez a dancinha do "tchaki tchaki".

O vídeo teve mais de 1,2 milhão de visualizações nas redes sociais e o conselheiro disparou. “1,2 milhões [sic] de pessoas achando que o Sport só tem ‘viado’, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar. Vai ser lindo! Se ele tivesse feito a dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo”.

Logo após o ataque, o deputado Romero Albuquerque solicitou a expulsão do conselheiro e pediu uma reunião extraordinária para tratar do assunto, enquanto Gil do Vigor se manifestou nas redes sociais.

“Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo…… É muita dor!”, escreveu.