Após acertar com o Atlético-MG, Rony se despede do Palmeiras: 'Orgulho de vestir essa camisa'

O atacante Rony oficializou sua despedida do Palmeiras na tarde desta quinta-feira (13). Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, o jogador agradeceu à torcida e declarou seu carinho pelo clube, antes de seguir para um novo desafio no Atlético-MG.

"Bem, eu não sou muito bom com despedidas, mas foram quase cinco anos de uma história que lembrarei para sempre na minha vida. Poderia falar dos títulos, das marcas importantes, dos gols de bicicleta, da ida para a Seleção, mas, no meio de tudo isso, tem algo que sempre falou mais alto para mim: o orgulho de vestir essa camisa e fazer parte da família Palmeiras", escreveu Rony.

Na mensagem, o atacante fez questão de demonstrar gratidão a todos que fizeram parte de sua trajetória no clube alviverde. "Meu muito obrigado a cada torcedor que esteve ao meu lado e acreditou em mim, obrigado a cada funcionário e aos meus companheiros, sem vocês nada disso seria possível. Estou saindo com a sensação de que sempre dei meu melhor por esse clube, pois o Palmeiras é gigante e merece o máximo de dedicação e respeito. Que Deus abençoe cada um de vocês sempre", acrescentou.

Passagem vitoriosa pelo Verdão

Rony chegou ao Palmeiras em 2020, vindo do Athletico-PR, e se tornou peça fundamental na equipe comandada por Abel Ferreira. Durante sua passagem, conquistou títulos importantes, como duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, acumulando ao todo 11 taças. Em 283 partidas pelo Verdão, marcou 70 gols e deu 32 assistências.

A negociação com o Atlético-MG foi fechada em aproximadamente 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 38,8 milhões), sendo 50% destinados ao Palmeiras. O Athletico-PR, que ainda detinha 35% dos direitos econômicos do jogador, e o próprio Rony, com 15%, também receberão parte do montante.

O atacante viajou para Belo Horizonte nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Galo. O clube mineiro já prepara o anúncio oficial da contratação.