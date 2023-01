Apalavrado com o Paragominas, Robson Melo confia no retorno do Jacaré à elite do Parazão 2023

Em meio à indefinição sobre o futuro do Parazão 2023, o Paragominas, equipe que tenta voltar a elite do torneio na Justiça, já está se preparando para o estadual deste ano. O clube já tem um elenco formado e, nos últimos dias, tem negociado com um reforço de peso para a comissão técnica. Vice-campeão paraense com a Tuna Luso em 2021, Robson Melo está apalavrado para comandar o time do sudeste do Pará.

O acordo, porém, só será válido caso o Paragominas saia vitorioso da briga judicial travada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim como explica Robson, caso a corte decida por manter o Paragominas na Segunda Divisão do Parazão, "cada um seguirá seu caminho".

"O convite veio quando deixar o Parauapebas [no final da Série B do Parazão]. Até então, achávamos que o julgamento iria ocorrer logo, mas não foi o que aconteceu. Na sexta (20), quando o estadual foi suspenso, o presidente do Paragominas pediu pra eu ir lá e negociamos o retorno. Temos um acordo apalavrado, de cavalheiros, somente caso o PFC retorne à competição", explicou Robson.

Apesar disso, o treinador se diz confiante sobre uma possível participação do Paragominas na elite do Parazão este ano. Ele disse que, antes de aceitar a proposta do Jacaré, ouviu pareceres jurídicos sobre o caso, que garantiram uma vitória da equipe do sudeste do Pará na Justiça.

"Acredito que tem a possibilidade do Paragominas voltar, haja vista que os atletas julgados não cumpriram com a punição. Na terça (31) terá outro julgamento e vamos ver o desenrolar jurídico disso tudo, mas estou esperançoso. Tem mutia gente na expectativa por esse retonro na cidade", disse.

Pré-temporada e elenco

Robson Melo é o comandante do Paragominas (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo Robson, assim como as demais equipes que disputarão o Parazão deste ano, o Paragominas também está realizando uma espécie de pré-temporada para caso venha participar do torneio. O treinador disse que não participou da montagem do elenco, mas garante que o PFC terá um plantel forte para uma possível participação no Parazão.

"Já temos alguns atletas trabalhando. Fizemos um amistoso nesse fim de semana, que eu pude observar. O clube está estruturado e o estádio está apto para jogo. O elenco é composto por atletas da base, do Sub-17 e Sub-20, e jogadores que moram em Paragominas ou cidades próximas, como Kaikinha, o Buiu e o João Neto", afirmou.

Novas propostas

Após saída do Parauapebas, Robson Melo disse que recebeu propostas para treinar equipes da Primeira Divisão do Parazão e de outros estados. No entanto, os contatos não evoluíram.

"Três equipes me procuraram: uma do Amazônas, uma do Maranhão e outra de Goiás. Agora, recentemente, outro clube do Maranhão me procurou, mas recusei, pois já estava apalavrado com o Paragominas", contou.