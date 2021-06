Após deixar o Remo, volante é anunciado pelo Figueirense, time do grupo B da Série C

O Figueirense, que faz parte do grupo B da Série C, anunciou a contratação do volante Vinícius Kiss. O jogador estava no Remo e deixou o clube no sábado passado. O anúncio da contratação do Figueira para a sequência da Terceirona ocorreu nesta quarta-feira (30). Com 33 anos e rodagem na Série B, Vinícius Kiss fez sete partidas, entre Campeonato Paraense e Série B, quando estava no Remo. O Figueirense é o sétimo colocado do grupo B da Série C, com seis pontos.

Vinícius Kiss Silva Tobias é volante/meia, tem 33 anos e é natural de São Paulo (SP). O jogador atuou por equipes como Oeste-SP, Boa Esporte-MG, Paraná, Coritiba, São Caetano-SP, São Bento-SP, Sampaio Corrêa-MA, Botafogo-SP e Remo-PA, entre outros.

Segue! 👇🏽 pic.twitter.com/cOPv7OCDjC — Figueirense FC (@FigueirenseFC) June 30, 2021

