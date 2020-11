Aos 35 anos, Diego Souza está perto de ter sua temporada mais artilheira da carreira

Após um 2019 apagado vestindo as camisas de São Paulo e Botafogo, Diego Souza vem mostrando no Grêmio que não esqueceu o caminho do gol. Aos 35 anos de idade, o atacante está muito próximo de ter a sua temporada mais artilheira da carreira.

Contra o Cuiabá, nessa quarta-feira, pela Copa do Brasil, o jogador estufou as redes duas vezes na vitória tricolor por 2 a 0 e chegou à marca de 18 tentos em 35 jogos em 2020. No ano passado, por exemplo, Diego entrou em campo em 49 partidas e deixou a sua marca em apenas 10 oportunidades.

Ainda com 18 rodadas do Brasileiro a serem disputadas e o Grêmio vivo também na Copa do Brasil e na Libertadores, Diego Souza está a apenas três gols de igualar o seu melhor ano como goleador. Em 2017, pelo Sport, foram 21 em 55 atuações, o seu recorde até hoje. Um ano antes, somando as suas passagens por Fluminense e pelo Leão, o artilheiro marcou 19 vezes, sua segunda maior marca na carreira. Números que devem ser batidos em 2020.

GOLS DE DIEGO SOUZA NOS ÚLTIMOS ANOS- Fonte: OGoal

2011 - Atlético-MG/Vasco - 17 gols2012 - Vasco - 13 gols2013 - Al Ittihad/Cruzeiro - 9 gols2014 - Metalist/Sport - 7 gols2015 - Sport - 17 gols2016 - Fluminense/Sport - 19 gols2017 - Sport - 21 gols2018 - São Paulo - 16 gols2019 - São Paulo/Botafogo - 10 gols2020 - Grêmio - 18 gols