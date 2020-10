Na busca por se consolidar na liderança do grupo A-1 da Série D do Brasileirão, o Bragantino recebe o Rio Branco-AC. A partida, válida pela sétima rodada da competição, deveria ter ocorrido ontem (18). No entanto, devido ao caso de intoxicação alimentar, o jogo foi adiado para hoje (19), às 15h, no Diogão.

