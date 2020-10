AO VIVO: Executivo do Paysandu e craque Giovanni são os convidados da estreia do Último Lance

O programa Último Lance estreia neste inicio de noite de segunda-feira (26), com a participação do diretor executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, e do ex-jogador da dupla Re-Pa, Tuna e seleção brasileira, Giovanni Oliveira. Com apresentação dos jornalistas de O Liberal, Felipe Saraiva e Nilson Cortinhas. O prgrama vai ao ar todas as segundas das 18h às 19h. Confira nas plataformas digitais Facebook e YouTube de OLiberal.com e também no Sistema Liberal de Rádios.

ASSISTA AO PROGRAMA

