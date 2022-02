AO VIVO: Em Belém, Tuna recebe o Paragominas pelo Parazão de olho na liderança

Lutando pela liderança do grupo B, a Tuna recebe o Paragominas, às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Paraense de futebol. Já o Paragominas busca a segunda vitória na competição e busca a liderança do grupo A. Atual vice-líder, o PFC quer a consolidação na zona de classificação para a segunda fase.

Assista aqui