AO VIVO: Assista São Paulo x Tuna pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

A quinta-feira (7) é de decisão na Copa do Brasil Sub-20. São Paulo e Tuna Luso Brasileira se enfrentam às 16h30, no Centro de Treinamento do São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de finais da competição.

No jogo em Belém, no Estádio Francisco Vasques, Águia do Souza e Tricolor Paulista empataram pelo placar de 1 a 1. Agora, no jogo de volta, quem vencer avança na competição nacional. Caso ocorra outro empate, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

