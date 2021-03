O Castanhal recebe o Itupiranga, no Estádio Maximino Popino, pela segunda rodada do Campeonato Paraense 2021. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição, já que o Japiim estreou empatando em 1 a 1 com o Paysandu, na Curuzu e o Itupiranga acabou derrotado pelo Paragominas por 3 a 1.