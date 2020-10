Antes de vencer o Athletico, Dome fez pedidos e disse: 'Vocês com a bola são muito melhores do que eles'; assista

O Flamengo saiu na frente pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Athletico-PR por 1 a 0, na última quarta-feira, em Curitiba. A partida coroou a ótima fase de Hugo Souza, que foi o herói da equipe de Domènec Torrent, inclusive com a defesa de um pênalti. E o técnico fez um discurso incisivo antes de a bola rolar na Arena da Baixada.

No vestiário, o catalão estimulou os jogadores a, na "dúvida", procurar Pedro e Bruno Henrique para evitar bolas perdidas na defesa, como ocorreu contra o Internacional (domingo último). Além disso, pediu para a equipe jogar com a bola pois "é muito melhor do que eles (Athletico)", cobrando também uma pressão física e mental perante diante dos adversários.

- Quando tiver dúvidas, não pode acontecer o que aconteceu no último jogo. Temos Pedro e, na esquerda, temos um jogador muito poderoso, que é o Bruno (Henrique). Mas precisamos jogar... Vocês com a bola são muito melhores do que eles. Mas, o mais importante é que vocês, sem a bola, jogarem com agressividade, pressão, pressão... Eles não poderão ter tempo para pensar. Mas não só pressão fisicamente, mentalmente também. Temos que mostrar a vontade que queremos ser campeões da Copa - disse o técnico em parte de sua fala.

E o Fla cumpriu o pedido do Dome de não sofrer gols no mata-mata. O jogo da volta será no dia 4, no Maracanã. Antes, porém, o Rubro-Negro receberá o São Paulo, neste domingo, pela última rodada do primeiro turno do Brasileiro.

Assista acima ao vídeo da fala de Dome na íntegra.

Dome no vestiário antes de Athletico 1x0 Flamengo (Foto: Reprodução/FlaTV/Dugout)