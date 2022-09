Angers x Olympique de Marseille: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (30/09) pela Ligue 1

As equipes Angers x Olympique de Marseille disputam nesta sexta-feira (30/09) a 9° rodada da temporada 2022-23 do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Raymond Kopa, em Angers. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Angers x Olympique de Marseille?

A partida Angers x Olympique de Marseille pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Angers x Olympique de Marseille​ chegam para o jogo?

Angers ocupa a 14° posição da Ligue 1 com um total de 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 9 gols amrcados e 18 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias e 3 derrotas.

Já Olympique é o vice-líder da competição e soma 6 vitórias, 2 empates, 16 gols amrcados e 5 gols sofridos.

Prováveis escalações

Angers: Fofana; Doumbia, Blazic, Hountondji e Valery; Bentaleb e Mendy; Capelle, Hunou e Ounahi; Sima. Técnico: Gérald Baticle.

Olympique: López; Kolasinac, Balerdi e Mbemba; Gueye, Veretout, Rongier e Clauss; Payer, Guendouzi e Sanchez. Técnico: Igor Tudor.

FICHA TÉCNICA

Angers x Olympique de Marseille

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Raymond Kopa, em Angers

Data/Horário: 30 de setembro de 2022, 16h