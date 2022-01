Ângelo e Luiz Felipe testam negativo para Covid e são integrados ao elenco no Santos

Os atletas Ângelo e Luiz Felipe, que testaram positivo no último domingo (9) mas estavam sem sintomas para Covid-19, fizeram novos exames na manhã desta terça-feira (11) e testaram negativo para a doença. Seguindo os protocolos de saúde e com supervisão do infectologista Dr. Evaldo Stanislau, a dupla passou por novos testes no início da tarde. Após o segundo teste negativo, eles foram liberados e reintegrados ao elenco no CT.

Com essa atualização, o Peixe tem quatro casos de Covid-19 entre os jogadores: o volante Sandry, o meia Sánchez e os atacantes Marinho e Leo Baptistão. Eles já estão isolados e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube.

O volante Vinícius Zanocelo, que foi diagnosticado com Covid no final das férias, já testou negativo neste domingo e foi liberado para iniciar o trabalho.

O elenco do Santos está trabalhando novamente em dois períodos nesta terça-feira (11). Os atletas se apresentaram às 7h30 no CT Rei Pelé e realizaram os testes de Covid-19 no ‘drive-thru’. Sem novos casos positivos, os jogadores realizaram uma segunda bateria de exames cardiológicos, desta vez dentro do CT, com acompanhamento da clínica Angiocorpore. No período da tarde, todo o elenco trabalha no gramado do CT Rei Pelé.