Andreas Pereira, do Flamengo, rebate comentários sobre falha crucial na Libertadores

O elenco do Flamengo segue de férias, já que a reapresentação no Ninho do Urubu está agendada apenas para o dia 10 de janeiro, mas os jogadores já têm compartilhado as suas respectivas atividades físicas pessoais para manter a forma. Assim fez Andreas Pereira, que teve que ler comentários irônicos acerca de sua falha crucial na final da Libertadores de 2021. E o meio-campista rebateu:

"Pra entregar", respondeu um seguidor, que leu a seguinte resposta do jogador do Flamengo:

- Bola pra frente que uma nova história vem por aí.

Já em outro comentário, Andreas destacou o seu empenho após ler que "o mesmo pé que malha é o que entrega":

- É o mesmo que corre e dá a vida pela Nação - rebateu Andreas.

A maioria dos comentários tem sido de apoio a Andreas, vale destacar.

Emprestado pelo Manchester United, Andreas Pereira tem vínculo com o Flamengo até junho de 2022. O meio-campista de 25 anos já manifestou o seu desejo de permanecer no Rubro-Negro, que teria que desembolsar cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115,5 milhões) pela aquisição na opção de compra. O clube ainda não definiu se tentará um acordo pelo atleta.