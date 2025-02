Anderlecht x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/02) pela Liga Europa

Anderlecht x Fenerbahçe disputam hoje, quinta-feira (20/02), a volta dos playoffs da Liga Europa. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Anderlecht x Fenerbahçe ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, Fenerbahçe ficou em 24° lugar com 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já Anderlecht terminou em 10° lugar e acumulou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados e 12 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Fenerbahçe por 3 a 0.

Anderlecht x Fenerbahçe: prováveis escalações

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Adryelson e Augustinsson; Dendoncker, Degreef e Leoni; Huerta, Stroeykens e Luis Vázquez. Técnico: David Hubert.

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar, Akçiçek e Kostic; Amrabat, Fred, Kahveci e Szymanski; Tadic e En Nesiry. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Anderlecht x Fenerbahçe

Europa League

Local: Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2025, 17h