América-MG x Goiás: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/07) pelo Brasileirão

As equipes América-MG x Goiás entram em campo hoje, domingo (03/07), para disputar a 15° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 18h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir América-MG x Goiás​ ao vivo?

A partida América MG x Goiás pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como América-MG x Goiás chegam para o jogo?

América está na zona de rebaixamento do Brasileirão com 4 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas e 4 destas terminaram com sua derrota.

Já Goiás soma 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos seus últimos 5 jogos.

Prováveis escalações

América-MG: Jailson; Raúl Cáceres, Éder, Luan Patrick e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Goiás: Tadeu; Reynaldo, Yan Souto e Caetano; Elvis, Caio, Matheus Sales e Auremir; Pedro Raul, Vinicius e Dadá Belmonte. Técnico: Glauber Ramos.

Ficha técnica - América MG x Goiás

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/horário: 03 de julho de 2022, às 18h