Amazônia Independente pode não disputar final da Série B do Campeonato Paraense

O Amazônia Independente pode não disputar a final da Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha". A decisão foi tomada pelo clube, caso a Federação Paraense de Futebol não forneça um apoio financeiro, até que se resolva o imbróglio jurídico entre São Raimundo e Parauapebas, que acarretou na suspensão do torneio. A informação é do representante do Amazônia, Marco Antonio Pina. Para tratar dessa questão, foi agendada uma reunião entre o presidente da FPF, Adélcio Torres, e com representante do clube para a próxima segunda-feira (6).

“Esse imbróglio jurídico traz muitas consequências. Lamentavelmente muitos clubes estão sendo prejudicados. Um deles é o Amazônia que já está garantido na elite do futebol paraense. Porém estamos tendo despesas, gastos com aluguel do CT, folha de pagamento, alimentação. Na segunda-feira vamos ter uma audiência com os presidente da FPF para solicitar ajuda. Caso essa ajuda não venha, desde já comunico que o Amazônia está fora da final e irá desmontar o elenco. Porque já era hora de estar se planejando para 2022. E infelizmente não podemos suportar o ônus dessa demora e imbróglio que não foi provocado pelo Amazônia”, disse o representante do Amazônia.

O vice-presidente da FPF, Maurício Bororó, disse que entente a posição do Amazônia e que a entidade vai encontrar uma forma para a ajudar o clube.

“Foi marcada uma reunião na segunda para conversar com o presidente sobre quais as condições do Amazônia para estar na final. O Amazônia vem conversar e quem sabe a gente não consegue encontrar alguma maneira para ajudar nessa situação financeira na qual se encontra o clube”, comentou.

Entenda o caso

Por enquanto, o Amazônia é o único time classificado para a final da Segundinha e à elite do futebol paraense. Isso porque o TJD paralisou a Série B do Campeonato Paraense por causa do imbróglio jurídico envolvendo as equipes do Parauapebas e do São Raimundo, relacionado aos jogos das quartas de final do torneio.

O julgamento do caso está previsto para ocorrer até quarta-feira. Se o parecer for favorável ao São Raimundo, será marcado dois jogos entre o Pantera e o Caeté. Caso seja favorável ao Parauapebas, o Caeté consegue a outra vaga no Campeonato Paraense, já que empatou um e venceu o outro jogo das semifinais.

Enquanto isso, o Amazônia teria que esperar pelo adversário e estaria gastando tempo e dinheiro, ao invés de se planejar para a temporada 2022.