Oficial: Segundinha do Parazão é paralisada por decisão do TJD-PA

A Segunda Divisão do Campeonato Paraense está suspensa. A competição foi oficialmente paralisada nesta manhã sexta-feira, em comunicado feito pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJD/PA) durante entrevista coletiva na sede da Federação Paraense de Futebol. A decisão foi informada por Jeff Lauder, vice-presidente e corregedor do TJD-PA, em razão do imbróglio jurídico envolvendo as equipes do Parauapebas e do São Raimundo, durante etapa de quartas de final do torneio.

A suspensão da Segundinha também influencia na situação do Caeté, que havia conquistado o acesso à elite do Campeonato Paraense na última quarta-feira (1), ao vencer o Parauapebas no jogo de volta da semifinal da competição.

