Aluno de projeto em Paragominas é selecionado por escolinha de futebol de Minas Gerais

Com apenas 12 anos e cheio de sonhos no coração, Rhyan Leal, que faz parte do Projeto Menino Feliz, em Paragominas, foi selecionado na peneira da escolinha de futebol AEC Contagem, em Minas Gerais (MG). O aluno começou os treinos na AEC nesta segunda-feira, 08, e segue em busca do grande sonho de ser jogador de futebol profissional, igual ao ídolo Cristiano Ronaldo.

Rhyan fez parte do Projeto Menino Feliz desde os oito anos de idade e sempre foi apaixonado por futebol. Ele já participou de vários campeonatos e mostrou bons resultados em todos que competiu. Esta é a segunda peneira que ele passa, a primeira foi em novembro, mas os pais não o deixaram seguir, decisão que mudou neste mês de março.

Segundo a mãe, Leninha Fonseca, funcionária pública, 32 anos, o projeto ajudou no incentivo à obediência e lealdade e foi o grande responsável por essa grande conquista. “O projeto é abençoado por Deus. Ele aprendeu muito lá com os profissionais preparados e sem contar que eles ajudam muito as famílias que se encontram necessitadas”, explicou.

Leninha também disse que vai ser difícil ficar longe do filho, mas a família segue apoiando o sonho do garoto por acreditar no potencial que ele tem. “Acreditamos no talento dele. Estarei torcendo de longe e com os joelhos no chão", disse, com lágrimas de emoção nos olhos.

O amor de Rhyan pela modalidade esportiva surgiu ao ver a paixão que o avô e o padrinho têm pelo futebol. “Amo futebol e agradeço imensamente a Deus, à minha família e aos projetos que participei, como WCBI, Menino de ouro e, principalmente, o Projeto Menino Feliz e a Traterra, na pessoa do Sr. Nilson Gusmão, que é o meu patrocinador”, expressou o garoto.

O empresário Nilson Gusmão, também Presidente de Honra do Projeto Menino Feliz, que incentiva e patrocina Rhyan, disse que ver a alegria do garoto traz o sentimento de dever cumprido e a realização da missão de ajudar a tirar as pessoas da pobreza e dar oportunidade. “Deus abençoou a gente e a gente fez a nossa parte em ajudar. Agora mais um menino vai ter sucesso na vida. Significa que estamos no caminho certo, que é ajudar o pobre a sair da pobreza e diminuir a desigualdade. Assim vamos ter um mundo mais justo e muito mais leal e cheio de paz”, disse.

Para Gabriela Teixeira, Secretária Geral do Projeto Menino Feliz, ver o ex-aluno dando esse passo importante em busca dos sonhos e objetivos, é emocionante. “São coisas assim que nos dão a certeza que estamos no caminho certo, que todo esforço é válido e que podemos sim ajudar nossas crianças e adolescentes a viver um futuro melhor e digno”, afirmou, ao destacar que Rhyan sempre foi um aluno muito participativo, determinado, aberto a novos aprendizados e apaixonado por futebol.

Sobre o Projeto

O Projeto Menino Feliz existe há 23 anos. Começou com 30 alunos e hoje atende mais de 300 crianças, diariamente, no contraturno das aulas escolares. No espaço, são desenvolvidas várias atividades, como aula de informática, karatê, Jiu-jitsu, reforço escolar, músicas e muitas outras. O projeto sobrevive com doações. Quem tiver interesse em fazer doações e conhecer mais sobre o Projeto Menino Feliz, basta acessar @projetomeninofeliz nas redes sociais