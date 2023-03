Alidesp inaugura mais dez escolinhas de formação de jovens jogadores no sudeste do Pará

O projeto "Futebol Formando Cidadãos" da Associação de Ligas Desportivas do Pará (Alidesp) segue inaugurando novas escolinhas de capacitação de crianças e adolescentes no interior do estado. No último final de semana, a iniciativa inaugurou 10 unidades na região sudeste do Pará.

No sábado (4), membros da Alidesp, da Federação Paraense de Futebol (FPF) e demais convidados se reuniram no ginásio Ozorinho, em Marabá, para a inauguração das novas escolas. Veja a lista de municípios que serão contemplados:

Abaetetuba

Bannach

Bom Jesus do Tocantins

Brejo Grande do Araguaia

Dom Eliseu

Floresta do Araguaia

Itupiranga

Marabá

Mãe do Rio

Sapucaia

Com as 15 escolinhas já existentes na região do Oeste do Pará, agora o projeto da Alidesp já possui 25 unidades de formação de novos atletas. A expectativa da organização é que mais 1.700 crianças e adolescentes sejam atendidos nos centros.

O projeto

O Futebol Formando Cidadão vai atender crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade, de ambos os sexos, com aulas e materiais esportivos gratuitos. Os alunos da escolinha deverão estar matriculados em uma escola e com a frequência no ano letivo de 2023.

Cada sede do projeto abriu um período de inscrições e selecionou os atletas de acordo com os requisitos do projeto. Além do cunho social, o Tapajós quer aproveitar os melhores jogadores das escolinhas nas categorias de base do clube e, posteriormente, no futebol profissional.