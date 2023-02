Escolinha de futebol transforma jovens em grandes talentos em Parauapebas

Brasil é o país do futebol. Como o Samba e o Carnaval, o esporte é uma das marcas que mais representa o País. O futebol se faz presente em grandes estádios ou em ambientes mais simples, muitos deles caracterizados pelo chão batido. Em meio a simplicidade, o sonho de um garoto em se tornar jogador de futebol. E é dentro dos campinhos que as crianças encontram um escape, seja acompanhando o time do coração ou com a bola rolando aos seus pés. Isso é algo notável até mesmo nos grandes clubes, pois muitos de seus principais jogadores provêm de bairros humildes.

O sonho de um dia ser um grande jogador de futebol, conhecido mundialmente, é certamente um dos mais comuns entre as crianças brasileiras.

Por isso, escolinhas de futebol buscam tornar esse sonho possível, já que muitas crianças não têm condições de pagar para praticar o esporte. É assim que começam a aparecer os grupos que trabalham para levar o esporte também para pessoas de baixa renda, inclusive em meio aos grandes clubes.

Foi desse sonho que nasceu o Palafitas Esporte Clube (PEC), o time surgiu em uma comunidade carente do município chamada de Palafitas (casas construídas de madeiras suspensas do solo para evitar que sejam inundadas pela cheia do rio). O projeto nasceu de forma modesta, quando Manoel Amaral, líder comunitário se convenceu de que o futebol mudaria a vida dos jovens das palafitas, com os amigos, apaixonado por futebol, resolveu criar oportunidades para a garotada do bairro.

Palafitas Esporte Clube disputa vários campeonatos na cidade, além de realizar um trabalho social (Divulgação/ PEC)

A iniciativa foi exatamente incentivar jovens da comunidade a praticar esportes, mantendo-os longe da criminalidade. A iniciativa começou de maneira tímida, e foi ganhando proporções. É mais que um incentivo à crianças e jovens, o projeto esportivo se tornou um símbolo de união e fortalecimento da comunidade.

“É a realização de um sonho ver que um time criado na periferia de Parauapebas, hoje conta com vários jogadores que atuaram e atuam no futebol profissional da região, o time PEC disputa vários campeonatos na cidade, além de realizar um trabalho social,” frisou Manoel Amaral.

Com uma história de mais de cinco anos, o time vem percorrendo a região participando de campeonatos e conquistando os gramados de Parauapebas. Eles estão por todas as partes sendo na modalidade de futebol ou futsal.

“Podemos dizer que chegamos longe, mas mantivemos o objetivo do projeto que é transformar jovens e crianças pobres em grandes talentos, pessoas que poderiam ter trilhado o caminho errado. Hoje eles têm uma profissão, já que muitos vivem do esporte”, pontuou Amaral.