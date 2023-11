Alexandre Pato sofre lesão muscular e pode não ter contrato renovado pelo São Paulo

Alexandre Pato, de 34 anos, foi diagnosticado com um estiramento no músculo reto femoral da perna esquerda. A lesão foi constatada em exames de imagem após o atacante sentir dores no treinamento do último fim de semana. Fora dos campos desde a semana passada, o jogador não tem data definida para voltar aos gramados e pode não ter o contrato renovado com o São Paulo.

Pato já deu início ao tratamento no Reffis, departamento médico do clube tricolor. O atleta de 34 anos não deve retornar aos gramados para uma despedida do clube já que faltam apenas cinco jogos para encerrar a temporada e o contrato é válido até dia 31 de dezembro deste ano.

Segundo o Terra, não está nos planos de Dorival Júnior a renovação do jogador, que não entra em campo desde 20 de setembro, para a próxima temporada. A intenção do São Paulo é diminuir o número de atletas no time, que atualmente conta com 40 jogadores.

O retorno do atacante foi anunciado em maio, quando usava o CT da Barra Funda para se recuperar de uma lesão sofrida enquanto fazia parte do Orlando Citu (EUA). Para entrar no elenco de Dorival Júnior, ele assinou um contrato com cláusulas de produtividade, que oferecia possibilidade de renovação. Em sua terceira passagem pelo time, ele participou de apenas dez jogos e marcou dois gols.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)