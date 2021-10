Alex Escobar conta se fica no 'GE' e comemora oportunidade no Fantástico: 'Vou curtir os cavalinhos'

A Globo promoveu uma dança das cadeiras após Thiago Leifert decidir deixar a emissora. A emissora promoveu Tadeu Schmidt para o reality 'Big Brother Brasil'. Com isso, Alex Escobar passa a ser o novo apresentador do quadro esportivo do Fantástico.

O anúncio da chegada de Escobar foi feita na edição do último domingo do programa. Pelas redes sociais, o apresentador do 'Globo Esporte-RJ' revelou se fica na atração diária do programa esportivo.

- Amigos e amigas, é isso!! O 'Show da Vida' já anunciou. A partir do dia 21/11 vou curtir os amados cavalinhos do Fantástico, um dos legados que o genial e querido Tadeu Schmidt vai deixar quando for construir outra história de sucesso no BBB - iniciou.

Eu estou feliz demais, animadíssimo. Conto com vocês! E com os cavalinhos, que já começaram a me sacanear. Importante Continuo no GE do Rio de Janeiro - concluiu.

A Globo tem histórico de promover apresentadores e jornalistas do núcleo esportivo para o entretenimento. Leifert comandava o 'Globo Esporte-SP' antes de ir para programas como 'É De Casa', 'The Voice' e BBB. Tadeu Schimdt começou no Fantástico como apresentador do quadro esportivo e acabou assumindo o comando da atração