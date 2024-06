Alemanha x Escócia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/06) pela Eurocopa

Alemanha x Escócia disputam hoje, sexta-feira (14/06), a 1° rodada da fase de grupos da Eurocopa. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alemanha x Escócia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pela Globoplay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo de 2024, em amistosos, a Alemanha somou vitória de 2 a 0 sobre a França, outra de 2 a 1 contra Holanda, um empate sem gols com a Ucrânia e outra vitória de 2 a 1 sobre a Grécia.

No mesmo período, a Escócia passou por uma derrota de 4 a 0 para Holanda, outra de 1 a 0 para Irlanda do Norte, uma vitória de 2 a 0 sobre Gibraltar e um empate de 2 a 2 com Finlândia.

Alemanha x Escócia: prováveis escalações

Alemanha: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger e Mittelstadt; Kroos e Andrich; Musiala, Gündogan e Wirtz; Havertz.

Escócia: Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, Gilmour e Robertson; McGinn e Christie; Shankland.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Escócia

Eurocopa

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Data/Horário: 14 de junho de 2024, 16h