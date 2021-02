Alegando aclimatação, campos pesados, Hendrick pede dispensa do Bragantino

A lua de mel do irrequieto atacante Hendrick, ex-Vasco da Gama, com o Bragantino durou menos de dez dias. Nesta quarta-feira, 10, o Tubarão anunciou o desligamento do jogador do elenco tricolor.

De acordo com informação passada pela assessoria bragantina, Hendrick pediu dispensa alegando problemas de adaptação ao clima da cidade, além de encarar campos pesados da região.

Houve acordo entre as partes, sobretudo, pelo lado da empresa que gerencia à carreira do jogador de 21 anos.

Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, pelo Manthiqueira, do interior paulista, marcando cinco gols em quatro jogos, Hendrick recebeu proposta do Vasco para passar por um período de teste. O jogador se envolveu numa polêmica e foi dispensado

O atacante acusou um supervisor do clube carioca de preconceito, alegando que sua dispensa foi porque era morador de favela e tem várias tatuagens pelo corpo. Contudo, pouco mais de um mês depois ele pediu desculpas, alegando um momento de descontrole.

Ele voltou ao Manthiqueira, mas acabou não ficando também. Surgiu uma oportunidade no futebol europeu. E foi jogar no Naval 1893, da terceira divisão de Portugal. Hendrick ainda passou pelo Fc lviv, da primeira divisão da Ucrânia. Agora, foi liberado pelo Tubarão.

Segundo a diretoria do Bragantino, a empresa vai enviar outro atacante para substituir Hendrick