Alberto Valentim se pronuncia na web sobre caso com mulher do presidente do Cuiabá

A demissão precoce do treinador Alberto Valentim no Cuiabá foi acompanhada de vários boatos, dentre eles que o treinador teria tido um caso com a esposa do presidente do clube, Alessandro Dresch. O adeus de Valentim ao Dourado foi com uma campanha invicta (sete vitórias e três empates), logo após o empate com o Juventude em 2 a 2, na estreia da Série A do campeonato brasileiro.

Pelo Instagram, Valentim se pronunciou sobre o boato. "Em primeiro lugar, deixo claro que minha saída do Cuiabá, de forma invicta, não teve relação com nenhum dos fatos que estão sendo veiculados e me pronunciarei sobre isso no início da semana", iniciou Valentim em breve publicação. Em 10 jogos pelo Cuiabá, ele conquistou o título do Campeonato Mato-Grossense, além de sete vitórias e três empates.

"Não houve, a despeito do que vem sendo publicado, nenhum tipo de desentendimento entre algum atleta do time e eu. Jogadores esses que sempre nos ajudaram a fazer o melhor todos os dias e que demonstraram muita tristeza com minha saída. Ainda sobre os absurdos que vêm sendo veiculados (fake news), relacionados à minha vida pessoal, todo o meu desprezo e reafirmo que essas inverdades já foram repassadas à minha equipe de advogados para tomarmos as medidas cabíveis", continuou Valentim.

Além das teses sobre desentendimentos com membros da diretoria e jogadores, repercutiram falsas especulações sobre um possível relacionamento entre o treinador e a esposa do presidente do clube, Alessandro Dresch. "Lamento muito a falta de respeito com minha família e esposa, com quem me acompanha e gosta de mim, e quem sabe da seriedade do meu trabalho", finalizou Valentim.

Neste início de semana, Alberto Valentim promete expor seu ponto de vista sobre a breve passagem pelo Cuiabá. Vale lembrar que, nesta temporada, um clube não pode despedir mais de um treinador, sendo obrigado, a partir da segunda troca, a ter como técnico algum funcionário contratado há pelo menos seis meses.