Alavés x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/05) por La Liga

Alavés x Osasuna disputam hoje, sábado (24/05), a última rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alavés x Osasuna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Alavés é o 14° colocado do Campeonato Espanhol com 10 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 37 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas de La Liga. Independentemente do resultado dessa partida, Alavés não será rebaixado ou participará de competições internacionais.

Já o Osasuna ocupa a 9° posição da competição e acumula 12 vitórias, 15 empates, 10 derrotas, 47 gols marcados e 51 gols sofridos. Seus últimos jogos também lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se vencer essa partida, Osasuna terá chances de jogar na próxima Liga Europa ou na próxima Liga Conferência

VEJA MAIS

Alavés x Osasuna: prováveis escalações

Alavés: Sivera; Tenaglia, Mouriño, Diarra e Sánchez; Vicente, Blanco, Jordán e Aleñá; K. García e C. Martín. Técnico: Eduardo Coudet.

Osasuna: S. Herrera; Areso, Catena, Boyomo, J. Cruz; Torró e Moncayola; R. García, Oroz e Zaragoza; Budimir. Técnico: Vicente Moreno.

FICHA TÉCNICA

Alavés x Osasuna

Campeonato Espanhol

Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria, Espanha

Data/Horário: 24 de maio de 2025, 16h